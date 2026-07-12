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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya kampındaki idmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı yapılan idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, yarı sahada tek kale taktiksel çalışma ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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