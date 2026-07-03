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Beşiktaş, hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor / Metin eklendi

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Beşiktaş, Slovakya kampının ikinci gününde yaklaşık 2 saat süren akşam antrenmanı yaptı. Ndidi ve Ouattara takıma katıldı.

SEZON hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kampın ikinci gününü yaklaşık 2 saat süren akşam antrenmanıyla geçirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım toplantısıyla başladı. Dün akşam kampa katılan Wilfred Ndidi ile bugün Samorin'e gelerek takıma dahil olan Kassoum Ouattara, takım tarafından alkışlarla karşılandı.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı program uygulandı. Yaklaşık 1,5 saat süren saha çalışmasının ardından futbolcular salona geçerek yarım saat süren kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Monaco'dan transfer edilen sol bek Kassoum Ouattara öğle saatlerinde kampa dahil olarak akşam idmanında yer aldı. İznini tamamlayan Wilfred Ndidi de çalışmada takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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