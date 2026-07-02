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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 Gyirmot: 1

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Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlık kampında Macar ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Goller Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den geldi.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti.

X-Bionic Sphere'de oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'i ile başladı. İkinci yarıda ise; Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy forma şansı buldu.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona ererken, siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini; Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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