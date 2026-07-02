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Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Gyirmot'u 2-1 yendi

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macar ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini genç futbolcular Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre X-BIONIC SPHERE'de basına kapalı oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar, kalede Emre Bilgin, savunmada Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, orta sahayı Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan ve Ozan Sevim ile kurarken, hücum hattında Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.

Beşiktaş ikinci yarıda ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Semih Kılıçsoy ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken siyah-beyazlılar, ikinci devrede kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçında gollerini genç futbolcular Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin attı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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