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Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmalarına devam etti

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sabah idmanı yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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