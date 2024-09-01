Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli, Ernest Muçi'yi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Murat'ın kaleye aşırtma vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

70. dakikada Gedson'un pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası sağından yaptığı ortaya Rafa Silva dokunamadı ve top direk dibinden dışarı çıktı.

73. dakikada ceza sahası sol çaprazından Semih Kılıçsoy'un kale önüne pasında Mustafa Hekimoğlu tek dokunuş yaparken, kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Rafa Silva topla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı sert şutta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi.

85. dakikada Semih'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

89. dakikada Svensson'un uzun pasında Camara, geriye doğru kafa pasında top kısa düştü. Araya giren Gedson Fernandes, önde olan Ali Şaşal'ın üzerinden aşırtma vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati (Cher Ndour dk. 72), Gedson Fernandes, Milot Rashica (Onur Bulut dk. 90+1), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 62), Rafa Silva (Emirhan Topçu dk. 90+1), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 73)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic (Bekir Turaç Böke dk. 89), Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Alex Pritchard (Emrah Başsan dk. 88), Jan Bieganski (Samuel Moutoussamy dk. 78), Charilaos Charisis, Azizbek Turgunboev (Keita Balde dk. 67), Rey Manaj

Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Ciro Immobile (dk. 27 pen.), Gedson Fernandes (dk. 89) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ciro Immobile, Al-Musrati, Milot Rashica, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Rey Manaj, Sonko Sundberg (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gedson Fernandes Ciro Immobile Sivasspor Beşiktaş Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title