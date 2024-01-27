Beşiktaş, Sivasspor maçı için Sivas'a geldi
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geldi. Takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde kamp yapacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı için kente geldi.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Fernando Santos ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Daha sonra takım otobüsüne binen siyah-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti.