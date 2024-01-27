Beşiktaş, Sivas'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.