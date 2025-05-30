Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top uygulamalarının ardından bitiricilik çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Bodrum'a gidecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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