Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Serdal Adalı antrenmanı yerinden takip etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.