Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 4-2 Kaybetti, Tammy Abraham İlk Golünü Attı

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 4-2 Kaybetti, Tammy Abraham İlk Golünü Attı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olurken, yeni transfer Tammy Abraham siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 4-2 kaybettiği maçta takımının ilk golünü atan Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçında gol sevinci yaşamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario'dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.

Tammy, 71. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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