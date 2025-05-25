Beşiktaş, Sezonun Son İç Saha Maçında Çaykur Rizespor'a Yenildi

Beşiktaş, Sezonun Son İç Saha Maçında Çaykur Rizespor'a Yenildi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu ve taraftarının önünde sezonu puansız kapattı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Taraftarı önünde sezonun son iç saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, puansız ayrıldı. Bu sezon sahasında 18 karşılaşma oynayan siyah-beyazlılar, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

2 maç sonra Tüpraş Stadyumu'nda kaybetti

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda 2 maç sonra kaybetti. Hatayspor'u 5-1 ve Adana Demirspor'u 4-1'lik skorlarla yenen siyah-beyazlı takım, Rizespor'a ise 2-1 mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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