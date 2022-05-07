Beşiktaş sezonun son derbisinde galibiyet istiyor

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.