Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta bugün başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
