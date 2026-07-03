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Beşiktaş Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş Basketbol Takımı, Türk pasaportu taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ Basketbol Takımı, Türk pasaportu taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezonda Türkiye'yi Euroleague'de temsil edecek Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak bir dönem milli takımda da forma giyen Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı. Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014 yılında start veren Wilbekin, AEK, Darüşşafaka, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan 1,86 metre boyundaki oyuncu, 2018 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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