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Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Rafa Silva ve Paulista'nın attığı gollerle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası sol çaprazında topa buluşan Masuaku'nun vuruşu direğin solundan az farkla auta gitti.

59. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Bola'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Holse'nin içeri çevirdiği topta Marius'un volesi üstten auta çıktı.

77. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa kafasıyla dokunan Drongelen'in şutunu kaleci Mert güçlükle kurtardı.

85. dakikada Dimata'nın ayağını uzatan Ercan'ın şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Gedson'un şutunda top direğin sağından az fakla auta çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka (Bedirhan dk. 86), Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Kingsley Schindler (Dimata dk.62), Oliver Ntcham, Carlo Holse (Soner A. dk. 74), Arbnor Muja (Laura dk. 62), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 74)

Yedekler: Halil, Celil, Muhammet, Soner Gönül, Haluk

Teknik Direktör: Thomas Reis

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista (Necip dk. 46), Omar Colley, Arhur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica (Onur dk. 89), Rafa Silva (Emirhan dk. 79), Semih Kılıçsoy (Onana dk. 71), Ciro Immobile (Muleka dk. 79)

Yedekler: Ersin, Salih, Demir, Muci, Mustafa

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Rafa Silva (dk. 31), Paulista (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Muja, Bennasser (Samsunspor), Masuaku (Beşiktaş) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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