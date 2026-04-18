Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktiksel notlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, idmanın ardından Samsun kentine gitmek için yola çıktı. Siyah-beyazlıların Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu

Kaynak: AA / Can Öcal
