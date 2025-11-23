Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir! Akıllara Süleyman Seba'nın sözleri geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile Samsunspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA GİREN MARTI NEDENİYLE MAÇ GEÇ BAŞLADI

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu. Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi. Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşma oynanırken sık sık zeminde yer almaya devam etti.

SÜLEYMAN SEBA'NIN SÖZLERİ HATIRLANDI

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı. Efsane başkan, geçmişte yaptığı bir açıklamada 'Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim' demişti. Bu sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.