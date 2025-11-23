Haberler

Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir! Akıllara Süleyman Seba'nın sözleri geldi

Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir! Akıllara Süleyman Seba'nın sözleri geldi
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçı, bacağı yaralı olduğu düşünülen bir martının sahaya girmesi sonucu gecikmeli başladı. Martının maçın oynandığı sıralarda sahada kalmaya devam ettiği görüldü. Sahaya giren martı, efsane başkan Süleyman Seba'nın sözlerini akıllara getirdi.

  • Beşiktaş-Samsunspor maçı, zemindeki yaralı bir martı nedeniyle birkaç dakika geç başladı.
  • Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, 78 yıl önce İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı.
  • Süleyman Seba'nın 'Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile Samsunspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SAHAYA GİREN MARTI NEDENİYLE MAÇ GEÇ BAŞLADI

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu. Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi. Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşma oynanırken sık sık zeminde yer almaya devam etti.

SÜLEYMAN SEBA'NIN SÖZLERİ HATIRLANDI

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atmıştı. Efsane başkan, geçmişte yaptığı bir açıklamada 'Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim' demişti. Bu sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Enes:

Cehennemden cikabilirsen gelirsin

Seyit Adnan Diri:

Ahirete gidenler geri dönmedi Seba hiç dönmez kimse bu habere kanmasın

