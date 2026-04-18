Beşiktaş, Samsun'a geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Samsun'a hareket etti. Çarşamba Havalimanı'na gelen siyah-beyazlıları, burada taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı. - SAMSUN

