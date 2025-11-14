Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maç için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda ısınma, pas çalışması ve çift kale maçlar gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.