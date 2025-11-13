Haberler

Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması ile gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

