Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Uçan'a yeni dönemde başarılar dilerken, kamuoyuna ve taraftarlara bilgi verildi.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL