Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor

Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Salih Özcan transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Siyah-beyazlıların, uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

ORKUN KÖKÇÜ İKNA ETTİ

Transferde Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün önemli bir rol oynadığı, Salih Özcan'a Beşiktaş projesini anlattığı ve oyuncuyu ikna sürecinde önemli pay sahibi olduğu öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş'ın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 27 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund'a 3 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.