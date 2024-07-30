Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 2-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş karşılaşmaya; Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11 ile başladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Muleka ve 79'uncu dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Sakaryaspor'un mücadeledeki tek golünü 38'inci dakikada Demir Ege Tıknaz kendi kalesine attı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.