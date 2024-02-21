Beşiktaş Safi Çimento, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yendi.
Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 15-14 önde kapadı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 39-27 galip ayrıldı.