Beşiktaş Safi Çimento, Donbas'ı farklı mağlup etti

Beşiktaş Safi Çimento, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 43-19 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ilk maçta da rakibini mağlup ederek 2. tura yükseldi.