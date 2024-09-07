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Beşiktaş, Sadio Mane'yi de bitirdi

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Süper Lig devi Beşiktaş, transferde bir bomba daha patlatmaya yakın. Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen Beşiktaş, transfer için anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

SÜPER LİG'E GELMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane, Beşiktaş ile anlaşmak üzere... 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor...

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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