Beşiktaş, Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti

(İstanbul) - Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Beşiktaş 64'üncü dakikada Milot Rashica'nın golüyle Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Rizespor'u mağlup etti.