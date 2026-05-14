Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hyeon-gyu Oh sakatlık riski, Felix Uduokhai ise eşinin doğumu nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başladı. Duran top organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Trabzonspor karşılaşmasının ardından adale gruplarında ağrı şikayetiyle tedavi edilen futbolcu Hyeon-gyu Oh, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu için Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin alan Felix Uduokhai de kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu.

Kaynak: AA / Can Öcal
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi

Özkan Yalım için kritik adım! İtiraflar gelince hemen değiştirildi
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının ölümüne neden olan operasyonla ilgili yeni gelişme
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim