Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş, bu sonuçla ligde 59 puanla 4. sırada kaldı.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, 59 puanla haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Emrah Ünal üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoda başlarken, iki takımda rakip kalede etkili oldu. Siyah-beyazlılar, Kenny Arroyo ile girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, konuk Rizespor ile Zeqiri şutunda kaleci Mert'i geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da tempo olarak yüksek başladı. İki takım da ilk 15 dakikalık kısımda net pozisyon üretemezken, konuk Çaykur Rizespor 61'inci dakikada kazanılan kornerde Samet Akaydin'ın golüyle öne geçti. Siyah-beyazlılar bu gole 3 dakika sonra Mario'nun attığı golle cevap verdi: 1-1. Golün ardından rakip kalede daha etkili olan taraf Beşiktaş olsa da konuk Rizespor, 90'ıncı dakikada bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte önünde bulan Ali Sowe, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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