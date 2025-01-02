Beşiktaş Rize'ye Geldi, İlk Deplasmana Hazır
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaşmak üzere Rize'ye ulaştı. Takım, özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı ve burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, galibiyet beklediklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.
Özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı.
Adalı, Havalimanı çıkışında gazetecilere, ilk maçı olduğunu belirterek, "İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz." dedi.
Bir gazetecinin Sergen Yalçın sorusuna Adalı, "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." yanıtını verdi.
Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.???????