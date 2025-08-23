Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.'' denildi.

Beşiktaş, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

3+1 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlı kulüpten 24 yaşındaki sol bek oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Rangers'a 2+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İSKOÇYA PERFORMANSI

Siyah-beyazlılardan transfer olduğu Rangers'ta 3 sezon boyunca 77 maça çıkan Rıdvan, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Turgutlu'da üzüm hasadı başladı! Kadınlar av tüfekleriyle nöbet tutuyor

Kadınlar, av tüfekleriyle her gece böyle nöbet tutuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

İyi çıkarsa, bu şartlarda bedava olur..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu bir dakika bile düşünmeden 'Fenerbahçe' dedi

''Oynadığınız en iyi stat?'' sorusuna sürpriz Fener ve Cimbom cevabı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.