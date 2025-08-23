Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

3+1 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlı kulüpten 24 yaşındaki sol bek oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Rangers'a 2+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İSKOÇYA PERFORMANSI

Siyah-beyazlılardan transfer olduğu Rangers'ta 3 sezon boyunca 77 maça çıkan Rıdvan, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.