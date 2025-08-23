Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Rıdvan Yılmaz'ın sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Yılmaz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinden geçti.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor