Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL