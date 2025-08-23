Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Rıdvan Yılmaz'ın sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Yılmaz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinden geçti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
