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Beşiktaş resmen açıkladı: Taraftara açık antrenman

Beşiktaş resmen açıkladı: Taraftara açık antrenman
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Beşiktaş Kulübü, perşembe günü saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık bir antrenman gerçekleştirileceğini açıkladı.

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş'ta moraller yüksek. Beşiktaş Kulübü, futbol takımının perşembe günü saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Bırakın bu boş işleri adama sormazlar mı madem Galatasaray ile Fenerbahçeyi yenecek gücünüz vardı diğer maçlarda neredeydiniz he niye maç seçiyorsunuz

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