Beşiktaş, Rashica'yı açıkladı! İşte bonservisi

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rashica için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transferin toplam maliyetini 5.250.000 Avro olarak belirtti.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı.

5.250 BİN EORU BONSERVİS

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "