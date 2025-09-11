Haberler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşmadan önce hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarda kondisyon ve taktik çalışmaları yapılıyor. Sakat oyuncular Wilfred Ndidi ve Mustafa Hekimoğlu ise antrenmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş'ın, RAMS Başakşehir karşılaşmasının taktiği üzerine uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.