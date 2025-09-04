Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
