Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
