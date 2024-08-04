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Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2024 Turkcell Süper Kupa zaferi sonrası, 'Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı' dedi. Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2024 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti.

Hüseyin Yücel : " Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı"

İSTANBUL - Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2024 Turkcell Süper Kupa zaferi sonrası, "Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı" dedi.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2024 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muazzam bir gece olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yücel, "Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nı resmen İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibi gibi oynadık. Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç. Türkiye Kupası ile çok güzel başladık. Şimdi Süper Kupa'yla da bunu taçlandırdık. Eksiklerimizi biliyoruz ve onları tamamlayacağız" diye konuştu.

"Nokta atışı transferler yapacağız demiştik"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi biliyoruz. Sosyal medyadan çok yazıyorlar. Muhakkak oralara takviye gelecek. Bugün Immobile, maçın adamı oldu. Rafa Silva da katkı sağladı. Nokta atışı transferler yapacağız demiştik. Gayet güzel transferler yaptık. Mustafa Hekimoğlu da mükemmel. İkinci Semih olma yolunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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