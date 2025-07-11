Beşiktaş, Orkun Kökçü ile Transfer Görüşmelerine Başladı
Beşiktaş, Benfica'nın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün transferi için resmi olarak görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Kısa süre içinde Kökçü'nün İstanbul'a davet edilmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde ilerlemeye devam ediyor. Orkun Kökçü ile görüşmeler yürüten ve başarılı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a davet etmesi beklenen siyah-beyazlı kulüp görüşmeleri KAP'a bildirdi.
Resmi bildiri metininde "Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerin yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor