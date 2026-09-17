Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçından notlar

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'de oynanan son maça göre iki değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

İtalyan teknik adam, ligin 5. haftasında 3-0 kazanılan Erzurumspor FK müsabakasına göre biri zorunlu iki değişiklik yaptı.

Vincenzo Italiano, sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Fransız takımına karşı İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü. 48 yaşındaki çalıştırıcı, cezalı olduğu için Erzurum ekibine karşı forma giyemeyen Vlahovic'e yeniden formayı teslim etti ve Güney Koreli golcü Oh'u kulübeye çekti.

Fabio Miretti kadroda

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maç aranın ardından kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı formayı ilk kez ligde 3. hafta maçında Çorum FK karşısında giyen Miretti, daha sonra Fenerbahçe derbisinde ve Erzurumspor FK müsabakasında sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu, Olimpik Marsilya mücadelesinde yedek kulübesinde şans bekledi.

Vincenzo Italiano'ya büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpik Marsilya maçının ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi.

Her maç olduğu gibi takımıyla ısınma bölümünde yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

Jean Tigana yeniden "Dolmabahçe"de

Beşiktaş'ta 2005-2007 yıllarında teknik direktörlük görevi yapan Jean Tigana, Olimpik Marsilya ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Gün içinde düzenlenen dostluk yemeğine de katılan Tigana'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye edildi.

Bakan Osman Aşkın Bak maçı izledi

Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

Vincenzo Montella da tribünde

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Montella, Tüpraş Stadı'nda oynanan Olimpik Marsilya karşılaşmasını yardımcısı Daniele Russo ile birlikte takip etti.

İki kulüp, dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Olimpik Marsilya heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.

Tüpraş Stadı'nda bulunan restoranda gerçekleşen yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler ve yetkililer ile Olimpik Marsilya Başkanı Stephane Richard ve yöneticileri katıldı. Yemekte 2005-2007 yıllarında Beşiktaş'ı da çalıştıran ve Fransız ekibinin elçisi Jean Tigana da hazır bulundu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak konuklara günün anısına plaket ve isimlerinin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı takdim etti.

Güney beyaz, kuzey siyah

Beşiktaş-Olimpik Marsilya mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar görsel şov oluşturdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından dün yapılan "Yarın akşam Güney Tribün BEYAZ, Kuzey Tribün SİYAH giyiniyor!" çağrısına uydu.

Maça büyük ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Yasaklı Marsilya taraftarı İstanbul'a gelemedi

Beşiktaş-Olimpik Marsilya karşılaşmasını Fransız ekibinin taraftarları yasaktan dolayı takip edemedi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı ertelenen cezası devreye giren Marsilya taraftarı, mücadeleyi izleyemedi.

Böylelikle Tüpraş Stadı'nın tamamında siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA