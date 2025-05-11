Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Oy Sayma İşlemi Başladı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Oy Sayma İşlemi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy sayma işlemi başladı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi başladı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un başkanlık için yarıştığı genel kurulda salon kapıları 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasındaki üyeler oylarını kullanmaya devam etti. Oy hakkı bulunan 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 üye genel kurula katılım sağladı. Siyah-beyazlıların son seçiminde 13 bin 158 oy kullanılmıştı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte de oy sayım işlemi başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! İşte sandık sonuçları

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandıklarda büyük fark
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.