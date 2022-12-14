Beşiktaş o kadar uyarı yaptı! Sakat sakat sahaya çıkan Faslı yıldız maçı bıraktı
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2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanan maça sakat sakat başlayan Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, oyunu bıraktı. Uyarıları dikkate almayan Saiss, acı içinde maçtan çıktı.
2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa karşı karşıya geldi. Fas'ın Beşiktaşlı yıldızı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Dünya Kupası'nda sakat sakat oynayan Saiss, Portekiz maçını gözyaşlarıyla terk etmişti. Saiss, kendisini riske atarak Fransa maçına da çıktı.
Fas'ta takım kaptanı Saiss, 21. dakikada oyundan çıktı. Kenara işaret yapan tecrübeli stoper, yerini Selim Amallah'a bıraktı.
Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde yırtık olan Saiss için Fas yetkililerine mesaj göndermişti. Saiss'in riske edilmemesini isteyen Siyah-Beyazlılar'ın talebi yerine getirilmedi.