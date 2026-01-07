Beşiktaş'ta Svensson ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır.'' denildi.
''SVENSSON'LA YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR''
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı takımla kariyerinde 71 maça çıkarken 1 gole imza attı.