Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona ulaşıyor.

NDIDI, İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, Wilfred Ndidiiçin Leicester City ve Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve transferde hiçbir engel kalmadı. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, Ndidi'yi perşembe günü sabahın ilk saatlerinde İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Yıldız orta sahanın sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

BONSERVİSİ 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahaya ödeyeceği bonservis de belli oldu. Siyah-beyazlıların, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro'luk ödeme yapacağı, ayrıca oyuncuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.