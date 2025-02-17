Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 17 yaşındaki genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Mustafa Erhan'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

BEŞİKTAŞ'IAÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

MUSTAFA ERHAN'IN SEZON PERFORMANSI

Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon siyah-beyazlı formayı 2'si ilk 11 olmak üzere 20 maçta giydi. Mustafa Erhan, bu karşılaşmalardaki tek golünü sezon başında 5-0 kazanılan Süper Kupa'daki Galatasaray maçında attı.