Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Kassoum Ouattara'yı bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasında birçok oyuncuyla yolarını ayıran siyah-beyazlılar, bir yandan da yeni isimleri renklerine bağlıyor. Fransız kulübü Monaco ile anlaşan Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncu Kassoum Ouattara'nın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı. Saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak Ouattara'nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı