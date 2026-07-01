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Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassoum Ouattara ile prensip anlaşmasına vardı

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Beşiktaş, Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara'nın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ouattara, sağlık kontrolü ve görüşmeler için İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Fransız futbolcu Kassoum Ouattara'nın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."

Altyapısından yetiştiği Amiens'te profesyonelliğe geçiş yapan Ouattara, 2023'te Monaco'ya transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, Fransa temsilcisiyle geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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