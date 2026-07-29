Haberler

Beşiktaş, Midtjylland maçına hazır

Beşiktaş, Midtjylland maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 20.00’de deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland’a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman takım toplantısıyla başladı. Isınma hareketleri yapan siyah-beyazlılar, ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Wilfred Ndidi, bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te Danimarka'ya gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi