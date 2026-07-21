Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz'da Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde devam etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve tam saha taktik çalışmasıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarınki antrenmanla Midtjylland müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan